Игрок сборной Украины подписал контракт с российской командой

Новости спорта:Связующий Владислав Диденко перешел в российскую "Югру-Самотлор".

Игрок сборной Украины Владислав Диденко подписал контракт с российским клубом. Украинский связующий перешел в российскую "Югру-Самотлор" из Нижневартовска.

27-летний волейболист был основным игроком национальной сборной Украины на чемпионате Европы 2019. Украинцы выиграли три матча в группе, в 1/8 финала сенсационно победили Бельгию, а в четвертьфинале только на тай-брейке уступили будущим чемпионам – сербам.

Диденко начал сезон во второй французской лиге в составе «Нанси», но покинул команду из-за визовых проблем.