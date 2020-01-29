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Игрок сборной Украины подписал контракт с российской командой

Игрок сборной Украины подписал контракт с российской командой
15:21 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: cev

Новости спорта:Связующий Владислав Диденко перешел в российскую "Югру-Самотлор".

Игрок сборной Украины Владислав Диденко подписал контракт с российским клубом. Украинский связующий перешел в российскую "Югру-Самотлор" из Нижневартовска.

27-летний волейболист был основным игроком национальной сборной Украины на чемпионате Европы 2019. Украинцы выиграли три матча в группе, в 1/8 финала сенсационно победили Бельгию, а в четвертьфинале только на тай-брейке уступили будущим чемпионам – сербам.

Диденко начал сезон во второй французской лиге в составе «Нанси», но покинул команду из-за визовых проблем.

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Волейбол, Новости волейбола, Сборная Украины по волейболу, Владислав Диденко.
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