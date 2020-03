В Токио зажгли Олимпийский огонь (Видео)

Сегодня состоялась церемония зажжения факела Олимпиады-2020 в Токио. Участие в ней приняли 100 аккредитованных гостей из Международного Олимпийского комитета и оргкомитета Токио-2020.

Напомним, что греческий олимпийский комитет призвал мэров городов, в которых пройдет эстафета Олимпийского огня, следовать указаниям Министерства здравоохранения Греции и Международной организации здоровья.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

The Olympic flame has been lit. #Tokyo2020 #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2