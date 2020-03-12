В Токио зажгли Олимпийский огонь (Видео)

Новости спорта:Участие приняли 100 аккредитованных гостей из Международного Олимпийского комитета и оргкомитета Токио-2020

Сегодня состоялась церемония зажжения факела Олимпиады-2020 в Токио. Участие в ней приняли 100 аккредитованных гостей из Международного Олимпийского комитета и оргкомитета Токио-2020.

Напомним, что греческий олимпийский комитет призвал мэров городов, в которых пройдет эстафета Олимпийского огня, следовать указаниям Министерства здравоохранения Греции и Международной организации здоровья.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

Ранее, японский министр Сейко Хасимото, отвечающая за подготовку Олимпийских игр в Токио, заявила, что японская сторона не рассматривает вариант с переносом Игр.