В Токио зажгли Олимпийский огонь (Видео)

Сегодня состоялась церемония зажжения факела Олимпиады-2020 в Токио. Участие в ней приняли 100 аккредитованных гостей из Международного Олимпийского комитета и оргкомитета Токио-2020.
Напомним, что греческий олимпийский комитет призвал мэров городов, в которых пройдет эстафета Олимпийского огня, следовать указаниям Министерства здравоохранения Греции и Международной организации здоровья.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.
The Olympic flame has been lit. #Tokyo2020 #OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/3ofUWWMeI2— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 12, 2020
Ранее, японский министр Сейко Хасимото, отвечающая за подготовку Олимпийских игр в Токио, заявила, что японская сторона не рассматривает вариант с переносом Игр.