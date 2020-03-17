Японский фигурист Крис Рид умер от сердечного приступа

Новости спорта:Крис Рид умер в возрасте 30-ти лет от сердечного приступа.

Известный японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался. Об этом сообщает Yahoo.

По информации источника, спортсмена не стало в возрасте 30 лет, а причиной смерти называют сердечный приступ.

Рид является участником трех Олимпийских игр. Сначала в 2010 в Ванкувере он занял 17-е место, в 2014 в Сочи - 21-е, а в 2018 в Пхенчане - 15-е.

В составе сборной Японии спортсмен становился двукратным победителем командного чемпионата мира. Также он 10 раз выигрывал чемпионат Японии

Рид приостановил карьеру в 2018 году. Именно тогда его пара с Каной Мурамото распалась.