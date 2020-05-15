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Львовский клуб намерен выступать в чемпионате Польши

Львовский клуб намерен выступать в чемпионате Польши
13:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: fvu.in.ua

Новости спорта:Львовский волейбольный клуб "Барком-Кажаны" подал заявку на участие в чемпионате Польши.

Заявку рассмотрит совет чемпионата. Об этом сообщает Volleyball.ua.

В истории польской Плюс-лиги зарубежная команда еще ни разу не принимала участия в соревнованиях, хотя запросы из-за рубежа поступали и ранее, в основном это были чешские и словацкие клубы.

Директор департамента связи польской волейбольной лиги Камиль Складовски в интервью Przeglad Sportowy подтвердил, что заявку на участие в чемпионате подал не только львовский клуб, а еще и немецкий клуб "Берлин".

"Могу подтвердить, что клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки. Для нас это большая честь. Из-за вспышки коронавируса трудно представить расширение лиги и включение команд из-за пределов Польши. Но никогда не говори никогда", - отметил он.

Экс-тренер львовской команды сезона-2015/16 Ян Сух в свою очередь отметил, что он поддерживает "Барком-Кажаны" в их желании играть в Польше.

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"Я за то, чтобы "Барком" играл в Плюс-лиге. Давайте дадим им шанс. Даже в то время, когда я был тренером "Баркома", люди говорили об идее присоединения команды к чемпионату Польши. В Украине эта команда не имеет себе равных, поэтому они хотели бы попробовать свои силы в нашей стране. У них действительно сильная команда, прекрасный зал, который может вместить более 2000 зрителей, и очень хорошо организованный клуб. Они побеждали "Ресовию". Давайте вернем Львов в Польшу хотя бы в волейболе", - сказал Сух.

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Чемпионат Украины, Волейбол, ВК Барком-Кажаны, Барком-Кажаны.
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