Люка Бресель неожиданно выиграл снукерную Лигу чемпионов

В Англии неожиданным результатом завершился турнир Championship League по снукеру.

В Милтон-Кинсе финишировала Championship League, или, как ее еще называют, Лига чемпионов. Победителем довольно неожиданно стал Люка Бресель. Возможно, бельгиец не показал яркой игры, ведь выиграл всего три матча на турнире. Но при этом стал единственным участником, ни разу не проигравшим.

В последний игровой день Бресель начал с победы над Стюартом Бинэмом (3:0), в то время как Райан Дэй и Бен Вулластон поделили очки (2:2). Затем Бресель благодаря двум полусотенным сериям добился ничьей с Дэем, а Бинэм обыграл Вулластона – 3:1. Так что в 3-м туре Бинэму нужна была только победа над Дэем, который потерял все шансы на то, чтобы занять первое место. Стюарт выходил к столу в поисках и одного, и даже трех снукеров. Однако Райан сдавать матч не собирался и добился ничьей – 2:2.

Таким образом, встреча Бресель – Вулластон стала фактически финалом. При этом Бену нужно было побеждать, а Люке хватило и ничьей. Бельгиец выиграл первый фрейм, но Бен ответил сериями в 141 и 126 очков! Однако ошибка в начале следующей партии дорого обошлась: Бресель воспользовался шансом, усадил соперника в кресло, а сам оформил сенчури и установил окончательный счет – 2:2. Это позволило ему стать победителем Championship League. Бельгиец заработал 30 тыс фунтов и свой второй титул в профессиональной карьере. Вторым стал Бен Вулластон, благодаря лучшей разнице фреймов обогнавший Бинэма. К слову, и Бен, и Люка (а также Гари Уилсон) оформили больше всех сотенных серий в течение турнира – по 5. Автором же самой крупной – 141 очко – стал Джо О’Коннор.

Следующим снукерным турниром станет Coral Tour Championship, в котором примут участие 8 лучших игроков годичного рейтинга (вернее, Дин Цзюньхуэй отказался от поездки в Великобританию и его место займет 9-й в списке – Стивен Магуайр). Турнир пройдет здесь же, в Милтон-Кинсе с 20 по 26 июня.

Финальная группа (11 июня): Бресель – 5. Вулластон, Бинэм – по 4. Дэй – 2.

Результаты: Бинэм – Бресель – 0:3, Дэй – Вулластон – 1:3, Дэй – Бресель – 2:2, Бинэм – Вулластон – 3:1, Бинэм – Дэй – 2:2, Бресель – Вулластон – 2:2.

Второй групповой этап (9-10 июня):

Группа А: Бресель – 5. Уилсон, Джойс – по 4. Карти – 3.Результаты: Бресель – Джойс – 2:2, Уилсон – Карти – 1:3, Уилсон – Джойс – 3:0, Бресель – Карти – 3:1, Уилсон – Бресель – 2:2, Джойс – Карти – 3:1.

Группа В: Дэй – 5. Трамп – 4. Гилберт – 3. Хокинс – 2.Результаты: Трамп – Дэй – 0:3, Гилберт – Хокинс – 2:2, Гилберт – Дэй – 2:2, Трамп – Хокинс – 3:1, Трамп – Гилберт – 2:2, Хокинс – Дэй – 2:2.

Группа С: Бинэм, Крейги, О’Салливан – по 6. Чэндлер – 0.Результаты: О’Салливан – Чэндлер – 3:0, Бинэм – Крейги – 1:3, Бинэм – Чэндлер – 3:0, О’Салливан – Крейги – 3:1, О’Салливан – Бинэм – 0:3, Крейги – Чэндлер – 3:0.

Группа Д: Вулластон, О’Доннелл – по 6. Форд – 4. Веньбо – 1.Результаты: Форд – Веньбо – 2:2, О’Доннелл – Вулластон – 3:1, О’Доннелл – Веньбо – 3:1, Форд – Вулластон – 0:3, Форд – О’Доннелл – 3:1, Веньбо – Вулластон – 0:3.

Первый групповой этап (1-8 июня):

Группа 1: Стюарт Бинэм, Рикки Уолден – по 5 очков. Джейми Кларк – 3. Джордан Браун – 2.Результаты: Бинэм – Кларк – 3:0, Уолден – Браун – 2:2, Уолден – Кларк – 3:0, Бинэм – Браун – 2:2, Бинэм – Уолден – 2:2, Браун – Кларк – 0:3.

Группа 2: Джадд Трамп – 9. Эллиот Слессор – 6. Дэниэл Уэллс, Дэвид Грейс – по 1.Результаты: Трамп – Грейс – 3:0, Уэллс – Слессор – 1:3, Уэллс – Грейс – 2:2, Трамп – Слессор – 3:1, Слессор – Грейс – 3:1, Трамп – Уэллс – 3:1.

Группа 3: Марк Джойс – 9. Марк Дэвис – 4.Майкл Холт – 3. Луис Хиткот – 1.Результаты: Дэвис – Джойс – 1:3, Холт – Хиткот – 3:1, Холт – Джойс – 1:3, Дэвис – Хиткот – 2:2, Холт – Дэвис – 1:3, Джойс – Хиткот – 3:1.

Группа 4: Харви Чэндлер – 7. Сэм Бэйрд – 4. Джо Перри – 3. Марк Кинг – 1.Результаты: Кинг – Бэйрд – 1:3, Перри – Чэндлер – 2:2, Перри – Бэйрд – 2:2, Кинг – Чэндлер – 1:3, Перри – Кинг – 2:2, Бэйрд – Чэндлер – 1:3.

Группа 5: Лянь Веньбо – 9. Джо О’Коннор, Марк Селби – по 4. Ли Уокер – 0.Результаты: Селби – Уокер – 3:1, Веньбо - О’Коннор – 3:1, Веньбо – Уокер – 3:0, Селби - О’Коннор – 2:2, О’Коннор – Уокер – 3:1, Селби – Веньбо – 0:3.

Группа 6: Сэм Крейги – 7. Али Картер, Доминик Дейл – по 4. Мэттью Селт – 1.Результаты: Селт – Крейги – 0:3, Картер – Дейл – 1:3, Картер – Крейги – 2:2, Селт – Дейл – 2:2, Картер – Селт – 3:1, Крейги – Дейл – 3:0.

Группа 7: Барри Хокинс – 7. Энтони МакГилл – 5. Хаммад Миа – 3. Крейг Стидман – 1. Результат: МакГилл – Стидман – 2:2, Хокинс – Миа – 3:0, Хокинс – Стидман – 3:0, МакГилл – Миа – 3:1, Хокинс – МакГилл – 2:2, Стидман – Миа – 0:3.

Группа 8: Бен Вулластон – 7. Джимми Робертсон – 5. Лайем Хайфилд – 4. Тор Чуан Леонг – 0.Результаты: Вулластон – Хайфилд – 3:0, Робертсон – Чуан Леонг – 3:0, Робертсон – Хайфилд – 2:2, Вулластон – Чуан Леонг – 3:0, Хайфилд – Чуан Леонг – 3:0, Робертсон – Вулластон – 2:2.

Группа 9: Люка Бресель, Джек Лисовски – по 5. Оливер Лайнс – 3. Робби Уильямс – 2.Результаты: Лисовски – Лайнс – 3:0, Бресель – Уильямс – 2:2, Бресель – Лайнс – 3:0, Лисовски – Уильямс – 2:2, Уильямс – Лайнс – 0:3, Лисовски – Бресель – 2:2.

Группа 10: Ронни О’Салливан – 9. Крис Вейкелин, Кишан Хирани – по 4. Майкл Георгиу – 0.Результаты: О’Салливан – Хирани – 3:0, Вейкелин – Георгиу – 3:0, Вейкелин – Хирани – 2:2, О’Салливан – Георгиу – 3:0, О’Салливан – Вейкелин – 3:0, Георгиу – Хирани – 1:3.

Группа 11: Мартин О’Доннелл, Марк Аллен – по 7. Майкл Уайт – 3. Найджел Бонд – 0.Результаты: Аллен – Бонд – 3:1, О’Доннелл – Уайт – 3:0, О’Доннелл – Бонд – 3:1, Аллен – Уайт – 3:1, Уайт – Бонд – 3:0, Аллен - О’Доннелл – 2:2.

Группа 12: Райан Дэй – 7. Кайрен Уилсон – 4. Алфи Бёрден – 3. Чен Фейлонг – 2.Результаты: Уилсон – Фейлонг – 2:2, Дэй – Бёрден – 3:0, Дэй – Фейлонг – 2:2, Уилсон – Бёрден – 3:0, Бёрден – Фейлонг – 3:0, Уилсон – Дэй – 1:3.

Группа 13: Дэвид Гилберт – 7. Джексон Пейдж, Стюарт Кэррингтон – по 4. Джек Джонс - 1.Результаты: Кэррингтон – Джонс – 3:1, Гилберт – Пейдж – 3:0, Гилберт – Джонс – 2:2, Кэррингтон – Пейдж – 2:2, Гилберт – Кэррингтон – 3:0, Джонс – Пейдж – 0:3

Группа 14: Гари Уилсон – 9. Джерард Грин – 4. Майкл Манн – 2. Джон Эстли – 1.Результаты: Грин – Эстли – 3:1, Уилсон – Манн – 3:0, Уилсон – Эстли – 3:1, Грин – Манн – 2:2, Уилсон – Грин – 3:0, Эстли – Манн – 2:2.

Группа 15: Том Форд – 9. Роберт Милкинс, Иан Бёрнс – по 4. Майк Данн – 0.Результаты: Милкинс – Данн – 3:0, Форд – Бёрнс – 3:0, Форд – Данн – 3:0, Милкинс – Бёрнс – 2:2, Форд – Милкинс – 3:1, Данн – Бёрнс – 1:3.

Группа 16: Эшли Карти – 7. Нил Робертсон, Кен Доэрти – по 4. Курт Мафлин, – 1.Результаты: Робертсон – Карти – 1:3, Мафлин – Доэрти – 1:3, Мафлин – Карти – 2:2, Робертсон – Доэрти – 2:2, Робертсон – Мафлин – 3:1, Доэрти – Карти – 1:3.