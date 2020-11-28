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Боец ММА мощнейшим ударом ногой в голову нокаутировал соперника (видео)

Боец ММА мощнейшим ударом ногой в голову нокаутировал соперника (видео)
14:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм Oniszczuk_Ko

На турнире по смешанным единоборствам АСА 114 в Лодзе (Польша) состоялось немало примечательных поединков.

Боец ММА побывал в нокауте, а судья и не думал останавливать бой (видео)

В частности, в схватке двух местных бойцов Камиль Онищук нокаутировал Кристиана Бельски. Онищук проигрывал поединок, однако в третьем раунде ему удался невероятный хай-кик и Бельски после удара в голову намертво упал на настил ринга. Рефери тут же зафиксировал нокаут. Эта победа стала восьмой для Камиля при одном поражении. Бельски, в свою очередь, проиграл в четвертый раз при шести триумфах.

Видео нокаута в бою Камиль Онищук - Кристиан Бельски:

 
 
 
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Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

"Телеграф" напоминает, что в главном бою шоу в Лодзе Тони Джонсон добыл эффектную победу нокаутом и выиграл вакантный титул чемпиона промоушена в тяжелом весе.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Нокат.

Автор:

Телеграф
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