Нурмагомедов будет продвигать ММА на Олимпийские игры

Действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выступил с инициативой сделать смешанные единоборства олимпийским видом спорта. По словам чемпиона, включение ММА в Олимпиаду - одна из его главных задач на ближайшие пару лет. В обозримом будущем "Орел" встретится с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и обсудит этот вопрос. По мнению Хабиба, преградой на пути к такому развитию событий может стать жестокость данного вида спорта, ведь нередко настил ринга покрывается кровью после боя.

"Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе (в 2028 году, - прим. ред.) у нас есть большие шансы продвинуть ММА", - цитирует непобедимого бойца "Спутник Узбекистан".

Также дагестанский боец отметил, что у смешанных единоборств есть огромный потенциал на Олимпиаде сравняться по популярности с футболом и легкой атлетикой.

"В плане узнаваемости, спонсорства, в плане интереса для телевидения ММА, думаю, если войдут в программу Олимпиады, то будут на одном уровне с футболом и легкой атлетикой по интересу", - добавил спортсмен.

Напомним, в октябре Хабиб победил американца Джастина Гейджи и неожиданно объявил о завершении карьеры. Позднее чемпион сообщил, что вплотную займется сельским хозяйством.