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Российского лыжника-чемпиона довели до слез на чемпионате мира (видео)

Российского лыжника-чемпиона довели до слез на чемпионате мира (видео)
Обновлено 19:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттерirshira

В воскресенье, 7 марта, в немецком Оберстдорфе завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта. В лыжных гонках состоялся мужской масс-старт классическим стилем на 50 км.

Российскую лыжницу, повалившую соперницу на финише, лишили "золота" чемпионата мира (видео)

Первым финишную линию пересек Йоханнес Клэбо, однако после протеста российской стороны норвежца дисквалифицировали. Дело в том, что Йоханнес в борьбе за "золото" был признан виновным в столкновении с россиянином Александром Большуновым, который сломал палку. В итоге победа досталась норвежцу Эмилу Иверсену, второе место у Большунова, а "бронзу" завоевал Симен Крюгер

После "потери" "золота" Большунов не сдержал эмоций и расплакался. Успокаивал его Клэбо. 

Отметим, на этом чемпионате мира Большунов завоевал несколько медалей, включая "золото" в скиатлоне на 30 км. В случае победы в марафоне, Александр стал бы "королем лыж".

Видео столкновения Клэбо с Большуновым на финише марафона:

"Телеграф" напоминает, что Большунов перед чемпионатом мира угодил в несколько скандалов. Сначала россиянин обвинил норвежцев в своем падении на этапе Кубка мира в Лахти. Затем Александр переключился на сборную Финляндии, сбив лыжников после финиша. Позднее по этому делу лыжная федерация вынесла вердикт.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 104

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Лыжный спорт, Йоханнес Клэбо, Александр Большунов.
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