Российского лыжника-чемпиона довели до слез на чемпионате мира (видео)

В воскресенье, 7 марта, в немецком Оберстдорфе завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта. В лыжных гонках состоялся мужской масс-старт классическим стилем на 50 км.

Первым финишную линию пересек Йоханнес Клэбо, однако после протеста российской стороны норвежца дисквалифицировали. Дело в том, что Йоханнес в борьбе за "золото" был признан виновным в столкновении с россиянином Александром Большуновым, который сломал палку. В итоге победа досталась норвежцу Эмилу Иверсену, второе место у Большунова, а "бронзу" завоевал Симен Крюгер.

После "потери" "золота" Большунов не сдержал эмоций и расплакался. Успокаивал его Клэбо.

Отметим, на этом чемпионате мира Большунов завоевал несколько медалей, включая "золото" в скиатлоне на 30 км. В случае победы в марафоне, Александр стал бы "королем лыж".

Видео столкновения Клэбо с Большуновым на финише марафона:

Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? pic.twitter.com/IX5ccKlD3L — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021

"Телеграф" напоминает, что Большунов перед чемпионатом мира угодил в несколько скандалов. Сначала россиянин обвинил норвежцев в своем падении на этапе Кубка мира в Лахти. Затем Александр переключился на сборную Финляндии, сбив лыжников после финиша. Позднее по этому делу лыжная федерация вынесла вердикт.