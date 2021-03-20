Непобедимый боец ММА "задушил" соперника со спины (видео)

В Сингапуре состоялся большой вечер профессиональных единоборств ONE Championship: Fists Of Fury 3. Шоу прошло еще в феврале, однако результаты держались в строжайшем секрете, ведь в эфир оно попало лишь в пятницу, 19 марта.

В одном из поединков карда выступили бойцы ММА легкого веса Рошан Мэйнам из Индии и спортсмен из Индонезии Азиз Калим. В середине первого раунда непобедимый Рошан перевел бой в партер, где со спины исполнил удушающий прием, добыв свою третью победу в профи. Для Калима это поражение стало пятым в девяти схватках.

Видео удушающего приема Rear-Naked Choke в бою Рошан Мэйнам - Азиз Калим:

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На вечере прошло массу увлекательных боев, но обошлось без нокаутов. Вашему вниманию видео лучших моментов шоу Fists Of Fury 3:

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