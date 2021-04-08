Украинская легкоатлетка блеснула фигурой на отдыхе в Португалии (фото)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после изнурительного сезона соревнований в помещениях отправилась на отдых в Португалию. Спортсменка побывала в живописном регионе Понта да Пьедаде и поделилась снимками оттуда в купальнике.

"Есть так много прекрасных причин для счастья", - написала легкоатлетка на своей страничке в Instagram, прикрепив две фотографии с отдыха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

Отметим, Магучих довольно редко публикует откровенные фото, в основном в ее ленте можно увидеть фото с тренировок и снимки различных мест.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

"Телеграф" напоминает, что 19-летняя Магучих недавно выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике. Кроме того, украинка в этом сезоне успела побить мировой рекорд в помещении среди спортсменок до 20 лет. Сезон для спортсменки также начался с удивительных результатов.