Бой в Беларуси едва не закончился трагедией из-за нерешительных действий судьи (видео)

На вечере смешанных единоборств в Минске боец из Беларуси Александр Ковалев добыл впечатляющую победу сабмишном в поединке против финна Маркуса Ритохонки. Однако удушающий прием белоруса мог сильно навредить здоровью оппонента, который всем своим видом показывал, что сдается, но рефери долгое время никак не реагировал на это.

Уже в первом раунде Ковалев и Ритохонка "зарубились" в партере, где белорус приемом "анаконда" поставил соперника в тяжелое положение. Из-за особенностей сабмишна Маркус попросту не мог постучать рукой по канвасу и по сопернику, чтобы сдаться, и вся его надежда была на рефери, который не сразу заметил удручающее положение финна.

Видео сабмишна в бою Александр Ковалев - Маркус Ритохонка доступно в сети:

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"Рука зажата у бойца и он не может постучать. Боец несколько раз дал понять о сдаче. Что за рефери? Ждет что ли пока не отключится или не умрет", "Судью самого бы на его место", "Таких рефери нужно выгонять", - возмущаются в сети.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере ММА в Минске местный боец добыл впечатляющую победу нокаутом.