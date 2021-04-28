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В Кремле связали снятие флага РФ во время финала чемпионата мира по шашкам с поражением своей спортсменки

В Кремле связали снятие флага РФ во время финала чемпионата мира по шашкам с поражением своей спортсменки
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Громким скандалом обернулось снятие флага России прямо во время финала чемпионата мира по международным шашкам в Польше. Отреагировал на инцидент даже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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По словам Пескова, председатель польской федерации шашек уже извинился за инцидент, поэтому этот случай нужно считать исчерпанным. При этом Песков подчеркнул, что данное происшествие явно повлияло на ход поединка и российская шашистка уступила из-за этого.

"Наша спортсменка проиграла в этом матче (в раунде. - прим. ред.), и, конечно, я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим происшествием", - цитирует Пескова Р-Спорт.

Отметим, в четвертом раунде финала ЧМ по международным шашкам россиянка Тамара Тансыккужина, которая является шестикратной чемпионкой мира, уступила полячке Наталии Садовской. Прямо во время игры один из организаторов снял флаг РФ, приклеенный к столу россиянки. Момент попал в официальную трансляцию встречи. После четырех раундов лидирует Наталия со счетом 32:16. В финале шашистки сыграют еще 8 раундов, в которых можно заработать по 12 очков.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Международные шашки.
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