В Кремле связали снятие флага РФ во время финала чемпионата мира по шашкам с поражением своей спортсменки

Громким скандалом обернулось снятие флага России прямо во время финала чемпионата мира по международным шашкам в Польше. Отреагировал на инцидент даже пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, председатель польской федерации шашек уже извинился за инцидент, поэтому этот случай нужно считать исчерпанным. При этом Песков подчеркнул, что данное происшествие явно повлияло на ход поединка и российская шашистка уступила из-за этого.

"Наша спортсменка проиграла в этом матче (в раунде. - прим. ред.), и, конечно, я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим происшествием", - цитирует Пескова Р-Спорт.

Отметим, в четвертом раунде финала ЧМ по международным шашкам россиянка Тамара Тансыккужина, которая является шестикратной чемпионкой мира, уступила полячке Наталии Садовской. Прямо во время игры один из организаторов снял флаг РФ, приклеенный к столу россиянки. Момент попал в официальную трансляцию встречи. После четырех раундов лидирует Наталия со счетом 32:16. В финале шашистки сыграют еще 8 раундов, в которых можно заработать по 12 очков.