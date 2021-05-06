Украинская легкоатлетка восхитила фигурой в купальнике (фото)

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук восхитила подписчиков соблазнительным снимком.

На своей страничке в Instagram спортсменка опубликовывала селфи, на котором она позирует в купальнике. "А вот и я", - подписала фото Марина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Подписчики тут же начали засыпать легкоатлетку комплиментами: "Фигурка огонь", "Невероятная", "Одна из самых прекрасных девушек на планете", "Какая ты красавица".

"Телеграф" напоминает, что в марте Бех-Романчук выиграла "золото" на чемпионате Европы по легкой атлетике в секторе прыжков в длину.

Ранее Марина похвасталась фигурой на отдыхе в Турции, а до того восхитила глубоким декольте на тренировке.