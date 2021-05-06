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Украинская легкоатлетка восхитила фигурой в купальнике (фото)

Украинская легкоатлетка восхитила фигурой в купальнике (фото)
Обновлено 18:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram marynabekh

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук восхитила подписчиков соблазнительным снимком.

Украинская спортсменка похвасталась упругими ягодицами (фото)

На своей страничке в Instagram спортсменка опубликовывала селфи, на котором она позирует в купальнике. "А вот и я", - подписала фото Марина.

 
 
 
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Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Подписчики тут же начали засыпать легкоатлетку комплиментами: "Фигурка огонь", "Невероятная", "Одна из самых прекрасных девушек на планете", "Какая ты красавица".

"Телеграф" напоминает, что в марте Бех-Романчук выиграла "золото" на чемпионате Европы по легкой атлетике в секторе прыжков в длину.

Ранее Марина похвасталась фигурой на отдыхе в Турции, а до того восхитила глубоким декольте на тренировке.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 121

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Легкая атлетика, Селфи, Марина Бех-Романчук.
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