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Украинская легкоатлетка восхитила фигурой в купальнике (фото)

Украинская легкоатлетка восхитила фигурой в купальнике (фото)
Обновлено 13:10 Сегодня Телеграф Фото: Instagram marynabekh

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась фигурой, опубликовав на своей страничке в Instagram горячий снимок в черном купальнике.

Украинская легкоатлетка Бех-Романчук выиграла "серебро" на турнире в Берлине (видео)

"Очень важно совмещать тяжелую работу с активным отдыхом", - подписала снимок Бех-Романчук.

 
 
 
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Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Подписчики засыпали спортсменку массой комплиментов: "Потрясающее фото", "Невероятная", "Очень стильное фото", "Бомба", "Самая сексуальная легкоатлетка, которую я видел".

Марина частенько радует фанатов откровенным снимками. Недавно украинка засветила свои упругие ягодицы на тренировке, а также похвасталась глубоким декольте. А этой зимой Бех-Романчук провела отпуск в Буковеле.

"Телеграф" напоминает, что на ЧЕ-2021 Бех-Романчук завоевала "золото" в секторе прыжков в длину.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Легкая атлетика, Марина Бех-Романчук.
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