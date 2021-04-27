Украинская легкоатлетка восхитила фигурой в купальнике (фото)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась фигурой, опубликовав на своей страничке в Instagram горячий снимок в черном купальнике.
"Очень важно совмещать тяжелую работу с активным отдыхом", - подписала снимок Бех-Романчук.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики засыпали спортсменку массой комплиментов: "Потрясающее фото", "Невероятная", "Очень стильное фото", "Бомба", "Самая сексуальная легкоатлетка, которую я видел".
Марина частенько радует фанатов откровенным снимками. Недавно украинка засветила свои упругие ягодицы на тренировке, а также похвасталась глубоким декольте. А этой зимой Бех-Романчук провела отпуск в Буковеле.
"Телеграф" напоминает, что на ЧЕ-2021 Бех-Романчук завоевала "золото" в секторе прыжков в длину.