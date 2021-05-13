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"Он проект UFC": Кадыров наехал на Нурмагомедова

"Он проект UFC": Кадыров наехал на Нурмагомедова
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф Фото: Instagram khabib_nurmagomedov

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметился резким выпадом в адрес одного из лучших бойцов в мире ММА Хабиба Нурмагомедова.

"Бойцом я стал случайно": Хабиб признался в любви к футболу

По словам Кадырова, Хабиб не представлял Россию на международной арене, более того, он не представлял и свой родной Дагестан. Кроме того, глава Чеченской Республики подчеркнул, что Нурмагомедов является проектом UFC, ведь даже не проводя поединки в промоушене, он оставался в рейтинге, хотя других бойцов тут же исключали.

"Хабиб - хороший спортсмен, но он проект UFC. Он стопроцентный проект, потому что у них хорошие отношения с Даной Уайтом (президентом UFC,- прим. ред.) Если кто-то пропустил бой, его сразу снимают с рейтинга, а Хабиба никогда не снимали с рейтинга. И он тоже знает, что он проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Поэтому, четко зная, на что идет, он стал чемпионом, не допуская при этом ошибок. Факт остается фактом: он проект UFC. Я так считаю, и, думаю, он тоже согласится", - цитирует слова Кадырова "Чемпионат".

"Телеграф" напоминает, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру непобедимым бойцом. Последней схваткой для представителя РФ стал бой против американца Джастина Гейджи

Ранее "Телеграф" сообщал о странной победе сына Кадырова на боксерском ринге.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Рамзан Кадыров, Хабиб Нурмагомедов.
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