"Он проект UFC": Кадыров наехал на Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметился резким выпадом в адрес одного из лучших бойцов в мире ММА Хабиба Нурмагомедова.

По словам Кадырова, Хабиб не представлял Россию на международной арене, более того, он не представлял и свой родной Дагестан. Кроме того, глава Чеченской Республики подчеркнул, что Нурмагомедов является проектом UFC, ведь даже не проводя поединки в промоушене, он оставался в рейтинге, хотя других бойцов тут же исключали.

"Хабиб - хороший спортсмен, но он проект UFC. Он стопроцентный проект, потому что у них хорошие отношения с Даной Уайтом (президентом UFC,- прим. ред.) Если кто-то пропустил бой, его сразу снимают с рейтинга, а Хабиба никогда не снимали с рейтинга. И он тоже знает, что он проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Поэтому, четко зная, на что идет, он стал чемпионом, не допуская при этом ошибок. Факт остается фактом: он проект UFC. Я так считаю, и, думаю, он тоже согласится", - цитирует слова Кадырова "Чемпионат".

"Телеграф" напоминает, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру непобедимым бойцом. Последней схваткой для представителя РФ стал бой против американца Джастина Гейджи.

Ранее "Телеграф" сообщал о странной победе сына Кадырова на боксерском ринге.