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Сборную Беларуси заставили возвращаться c чемпионата мира на автобусе

Сборную Беларуси заставили возвращаться c чемпионата мира на автобусе
Обновлено 12:12 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Belarushockey

Латвийская сторона не стала делать исключений для сборной Беларуси по хоккею и команда в полном составе отправится домой на автобусе. 

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Сборная Беларуси, которая не сумела преодолеть групповой этап ЧМ-2021 по хоккею, до последнего надеялась на авиарейс домой из Латвии, однако из-за последних событий Латвия и ряд других стран запретили полеты над территорией РБ. 

"Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе", - приводит слова главы оргкомитета чемпионата мира Эдгарса Бунциса ТАСС.

"Телеграф" напоминает, что Латвия, где проходит ЧМ-2021 по хоккею, закрыла авиасообщение с Беларусью после инцидента с самолетом компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс. Кроме того, отношения между странами испортились из-за инцидента с флагами.

Со всеми результатами, расписанием и видеообзорами матчей ЧМ-2021 по хоккею можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Беларусь, Латвия, Сборная Беларуси по хоккею.
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