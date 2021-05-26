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"Подлецы и козявки": российский олимпийский чемпион обозлился на Латвию после замены флага РФ в Риге

"Подлецы и козявки": российский олимпийский чемпион обозлился на Латвию после замены флага РФ в Риге
14:30 Сегодня Телеграф Фото: Twitter MStakis

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Александр Кожевников прокомментировал скандал с флагами на ЧМ-2021 по хоккею в Латвии.

ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты матчей

Кожевников призвал убрать рижское "Динамо" из Континентальной хоккейной лиги - чемпионата, который состоит преимущественно из российских команд, а также принять ответные меры против Латвии. 

"Бред полнейший, тошно на это смотреть. Да что мы говорим про этих козявок. Я и до этого говорил, что в Латвии будет что-то происходить. Подлецы они чистые, политику суют в спорт! Да выгнать рижское "Динамо" из КХЛ! И все поснимать везде, чтобы их не было видно. Вот тогда они начнут что-то понимать. Снять флаги - это вообще бред. Улицы вообще при чем тут?! Там что, в хоккей играют? Подлецы, такое нельзя прощать: запрещать играть в лиге. Если они так делают, нам надо отвечать", - заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Кожевников в комментарии для "Чемпионата".

"Телеграф" напоминает, что мэр Риги Мартинс Стакис распорядился убрать с площади со знаменами всех стран-участниц ЧМ-2021 по хоккею (заглавное фото) флаг Беларуси и РФ. Вместо них были вывешены бело-красный стяг и знамя Олимпийского комитета России (ОКР). Позднее после ультиматума президента IIHF Рене Фазеля в столице Латвии был убран и стяг Международной федерации хоккея. Данная ситуация возникла после того, как 23 мая в столице Беларуси был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины - Вильнюс. Среди пассажиров данного рейса находился бывший главред телеграм-канала "NEXTA" Роман Протасевич, который в итоге был задержан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что депутат Госдумы РФ назвал Латвию "маленькой и нищей страной" и потребовал извинений.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Хоккей, Рига, Латвия, Роман Протасевич.
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