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Канада выиграла чемпионат мира по хоккею в Латвии (видео)

Канада выиграла чемпионат мира по хоккею в Латвии (видео)
23:20 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: Twitter HockeyCanada

В воскресенье, 6 июня, в Риге на одноименной арене состоялся финальный поединок чемпионата мира по хоккею с шайбой. В решающем матче встретились команды Финляндии и Канады. Итоговый счет - 2:3 в пользу канадцев.

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Команды забили по два гола в основное время. У финнов отличились Микаэль Руохомаа и Петтери Линдбом, а у канадцев забивали Макс Комтуа и Адам Хенрик. Решающую шайбу в овертайме забил Ник Пол. Таким образом, Канада в 27-й раз в истории стала чемпионом мира по хоккею.

Видеообзор матча Финляндия - Канада:

"Телеграф" напоминает, что в полуфинале турнира канадцы обыграли команду США (2:4), а финны оказались сильнее немцев (2:1). А в первом раунде плей-офф "Кленовые листья" одолели фаворитов ЧМ - сборную России. Финны, в свою очередь, переиграли Чехию (1:0).

Отметим, турнир изначально должен был проходить и в Беларуси, однако под давлением общественности и спонсоров РБ лишилась крупного спортивного турнира.

Со всеми результатами и видеообзорами матчей ЧМ-2021 по хоккею можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Хоккей, Сборная Канады по хоккею, Сборная Финляндии по хоккею.
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