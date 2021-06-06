Канада выиграла чемпионат мира по хоккею в Латвии (видео)

В воскресенье, 6 июня, в Риге на одноименной арене состоялся финальный поединок чемпионата мира по хоккею с шайбой. В решающем матче встретились команды Финляндии и Канады. Итоговый счет - 2:3 в пользу канадцев.

Команды забили по два гола в основное время. У финнов отличились Микаэль Руохомаа и Петтери Линдбом, а у канадцев забивали Макс Комтуа и Адам Хенрик. Решающую шайбу в овертайме забил Ник Пол. Таким образом, Канада в 27-й раз в истории стала чемпионом мира по хоккею.

Видеообзор матча Финляндия - Канада:

"Телеграф" напоминает, что в полуфинале турнира канадцы обыграли команду США (2:4), а финны оказались сильнее немцев (2:1). А в первом раунде плей-офф "Кленовые листья" одолели фаворитов ЧМ - сборную России. Финны, в свою очередь, переиграли Чехию (1:0).

Отметим, турнир изначально должен был проходить и в Беларуси, однако под давлением общественности и спонсоров РБ лишилась крупного спортивного турнира.

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