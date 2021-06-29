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У Лукашенко отобрали еще один Чемпионат мира

У Лукашенко отобрали еще один Чемпионат мира
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф ТАСС

Как сообщил на своей странице в Твиттере спортивный журналист Бернард Ндонг, Беларусь лишена чемпионата мира по спортивной ходьбе, который должен был проходить в Минске. Новое место проведения соревнований пока не известно, но вполне возможно, что о нём будет объявлено в самое ближайшее время. Причина пока не оглашается, но вполне вероятно, что как и в предыдущих случаях нею являются политические репрессии.

"Телеграф" напоминает, что это уже третье мировое первенство, которого лишено государство непризнанного президента Лукашенко. Первое - по хоккею, в итоге состоялось в столице Латвии Риги. Тогда официальный флаг Беларуси даже убрали с череды символов всех государств-участников первенства, заменив его на флаг, который стал символом протестов беларусов против диктаторского режима - бело-красно-белый. Второе - по велотреку, было отменено вовсе.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Беларусь, Минск, Александр Лукашенко, Спортивная ходьба, Чемпионат мира по спортивной ходьбе.
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