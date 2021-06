У Лукашенко отобрали еще один Чемпионат мира

Как сообщил на своей странице в Твиттере спортивный журналист Бернард Ндонг, Беларусь лишена чемпионата мира по спортивной ходьбе, который должен был проходить в Минске. Новое место проведения соревнований пока не известно, но вполне возможно, что о нём будет объявлено в самое ближайшее время. Причина пока не оглашается, но вполне вероятно, что как и в предыдущих случаях нею являются политические репрессии.

World Athletics moves the World race walking team championships from Minsk in Belarus to an unnamed location.