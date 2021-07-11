Тотальный разгром: судейский счет в бою Макгрегор - Порье 3 (фото)

В Лас-Вегасе завершился большой вечер ММА, главным событием которого стал бой легковесов Конор Макгрегор - Дастин Порье. Поединок не продлился всю дистанцию из-за тяжелого повреждения ирландца, который, похоже, сломал ногу. В сети появились официальные судейские записки на момент остановки схватки.

Пресс-служба Ultimate Fighting Championship опубликовала на своей страничке в twitter судейские записки. Согласно предоставленным данным, Порье разгромил Макгрегора. Двое судей поставили счет 10-8 в пользу Дастина, а еще один ограничился счетом 10-9. Также в записках отмечено, что Конор проиграл поединок техническим нокаутом из-за того, что не мог продолжать бой.

Судейские записки на момент остановки боя Конор Макгрегор - Дастин Порье:

Отметим, перед схваткой с Порье Конор бахвалился тем, что американец покинет октагон на носилках, но именно ирландца постигла эта участь. В сети высмеяли данные слова Макгрегора в забавных мемах и шутках.

Отметим, бой в Лас-Вегасе стал третьим между бойцами. В 2014 году Конор нокаутировал Порье, а в начале 2021 года таким образом от рук американца пострадал и ирландец.