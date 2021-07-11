Скачать
Воскресенье, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
Макгрегор оскорбил жену Порье после боя (видео)
Макгрегор оскорбил жену Порье после боя (видео)
В сети высмеяли Макгрегора из-за слов перед боем с Порье: мемы и шутки после поединка (фото, видео)
В сети высмеяли Макгрегора из-за слов перед боем с Порье: мемы и шутки после поединка (фото, видео)
Макгрегор - Порье: как ирландец сломал ногу (видео)
Макгрегор - Порье: как ирландец сломал ногу (видео)

Тотальный разгром: судейский счет в бою Макгрегор - Порье 3 (фото)

Тотальный разгром: судейский счет в бою Макгрегор - Порье 3 (фото)
Обновлено 10:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram ufc

В Лас-Вегасе завершился большой вечер ММА, главным событием которого стал бой легковесов Конор Макгрегор - Дастин Порье. Поединок не продлился всю дистанцию из-за тяжелого повреждения ирландца, который, похоже, сломал ногу. В сети появились официальные судейские записки на момент остановки схватки.

Макгрегор - Порье 3: видео боя

Пресс-служба Ultimate Fighting Championship опубликовала на своей страничке в twitter судейские записки. Согласно предоставленным данным, Порье разгромил Макгрегора. Двое судей поставили счет 10-8 в пользу Дастина, а еще один ограничился счетом 10-9. Также в записках отмечено, что Конор проиграл поединок техническим нокаутом из-за того, что не мог продолжать бой.

Судейские записки на момент остановки боя Конор Макгрегор - Дастин Порье:

Судейские записки на момент остановки боя Конор Макгрегор - Дастин Порье

Отметим, перед схваткой с Порье Конор бахвалился тем, что американец покинет октагон на носилках, но именно ирландца постигла эта участь. В сети высмеяли данные слова Макгрегора в забавных мемах и шутках.

Отметим, бой в Лас-Вегасе стал третьим между бойцами. В 2014 году Конор нокаутировал Порье, а в начале 2021 года таким образом от рук американца пострадал и ирландец.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 283

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В сети высмеяли Макгрегора из-за слов перед боем с Порье: мемы и шутки после поединка (фото, видео)
02 Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
03 Белорусский форвард "Динамо" забил первый гол за команду в дебютном матче (видео)
04 Макгрегор - Порье 3: видео боя
05 Месси выиграл первый трофей в сборной Аргентины (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь