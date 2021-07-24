Беринчик досрочно остановил "Русского молота" в бою на голых кулаках (видео)

В субботу, 24 июля, во Дворце спорта в Киеве состоялось занимательно шоу единоборств, которое возглавил кулачный бой непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика (15-0, 8 КО) против бывшего бойца UFC из Ирландии Артема Лобова (MMA: 13-15-1, Bare Knuckle FC: 2-1) по прозвищу "Русский молот".

Бой украинца с "Русским молотом" завершился досрочной победой Беринчика. После четвертого раунда (в поединке планировалось 5 раундов по 2 минуты, - прим. ред.) Лобов, у которого все лицо было залито кровью, попросту не вышел на ринг, и Денису присудили победу техническим нокаутом. К слову, рефери дважды по ходу боя отсчитывал нокдаун для Артема.

Напомним, Беринчик является чемпионом WBO International в легком весе и в скором времени может получить чемпионский бой в этом дивизионе. Титулом в этом весе на данный момент владеет американец Теофимо Лопес, который в октябре 2020 года одолел украинца Василия Ломаченко в бою за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. К слову, Беринчик уже зазывал "Переворота" на бой.

Напомним, 33-летний Денис в своем последнем поединке в профи-боксе одолел чилийского бойца Хосе Санчеса. Лобов, в свою очередь, перед встречей с украинским боксером досрочно проиграл американцу Джейсону Найту в промоушене Bare Knuckle FC, который организовывает кулачные бои.