Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в тхэквондо

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио прошли соревнованиях по тхэквондо у мужчин и женщин.

В олимпийском турнире среди женщин в весовой категории свыше 67 кг победу одержала сербская тхэквондистка Милица Мандич, которая в финальной схватке одолела представительницу Южной Кореи Ли Да Бин. Итоговый счет - 10:7.

Бронзовые награды выиграли француженка Альтеа Лорен и британка Бьянка Уолкден.

У мужчин в весовой категории свыше 80 кг победу отпраздновал представитель олимпийского комитета России (ОКР) Владислав Ларин, который в решающем поединке оказался сильнее македонца Деяна Георгиевски.

"Бронзу" в весовой категории свыше 80 кг завоевали кубинец Рафаэль Кастильо и южнокорейский спортсмен Ин Кьо Дон.

К слову, это стали последними соревнования тхэквондистов на Олимпийских играх в Токио. С результатами тхэквондистов за прошлый игровой день, 26 июля можно ознакомиться у нас на сайте.

Четвертый соревновательный день подошел к концу. Со всеми результатами Игр в Токио можно ознакомиться у нас на сайте.