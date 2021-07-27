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Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в тхэквондо

Олимпиада, день 4-й: кто выиграл медали в тхэквондо
17:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter WorldTaekwondo1

Во вторник, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио прошли соревнованиях по тхэквондо у мужчин и женщин.

Олимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио

В олимпийском турнире среди женщин в весовой категории свыше 67 кг победу одержала сербская тхэквондистка Милица Мандич, которая в финальной схватке  одолела представительницу Южной Кореи Ли Да Бин. Итоговый счет - 10:7.

Бронзовые награды выиграли француженка Альтеа Лорен и британка Бьянка Уолкден.

У мужчин в весовой категории свыше 80 кг победу отпраздновал представитель олимпийского комитета России (ОКР) Владислав Ларин, который в решающем поединке оказался сильнее македонца Деяна Георгиевски.

"Бронзу" в весовой категории свыше 80 кг завоевали кубинец Рафаэль Кастильо и южнокорейский спортсмен Ин Кьо Дон.

К слову, это стали последними соревнования тхэквондистов на Олимпийских играх в Токио. С результатами тхэквондистов за прошлый игровой день, 26 июля можно ознакомиться у нас на сайте.

Четвертый соревновательный день подошел к концу. Со всеми результатами Игр в Токио можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Олимпийские игры, Олимпиада, Тхэквондо, Токио-2020.
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