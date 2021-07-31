Историческая "бронза" Свитолиной и неудержимый Китай: итоги 8-го дня Игр

В субботу, 31 июля, на Олимпийских играх в Токио (Япония) завершился восьмой соревновательный день, в рамках которого был разыгран 21 комплект наград. Украину порадовала теннисистка Элина Свитолина, а Китай идет в отрыв в медальном зачете.

Об этом сообщает официальный сайт Игр.

Пятую "бронзу" для Украины выиграла шестая ракетка мира Элина Свитолина. Украинка совершила удивительный камбэк в матче против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, выиграв первую олимпийскую медаль в теннисе в истории Украины. К сожалению, других наград "Желто-синие" пока не добывали, и наша олимпийская команда находится в седьмом десятке медального рейтинга (65-е место).

Лидерами медального зачета с большим отрывом остается Китай, атлеты которого завоевали уже 21 золотую награду, 13 "серебра" и 12 "бронз". У идущей второй Японии на 4 "золота" меньше, а у США - на пять. К слову, Китай догнал американцев по общему количеству наград - 46

Медальный зачет Олимпиады-2020 по итогам 8-го соревновательного дня (топ-10):

Со всеми результатами украинцев в восьмой игровой день Олимпиады можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, в нашем онлайне доступны все медальные результаты Игр.