Скандал вокруг попытки КГБ Беларуси вывезти спортсменку Тимановскую из Японии: как отреагировали западные СМИ

Участница Олимпийских игр из Беларуси Кристина Тимановская, обратилась к японским властям с просьбой предоставить ее защиту. Ее вопросом также занялось агентство ООН по делам беженцев. Об этом 2 августа сообщил журналистам представитель Международного олимпийского комитета.

Известное интернет-издание "Axios" пишет, что правительства Польши и Чехии уже предложили помощь 24-летней спортсменке, которая отказалась подчиниться указаниям руководства национальной сборной и сесть в самолет, который должен был вернуть ее домой, в Беларусь. Такое решение представителей белорусской олимпийской сборной последовало после ее критики в адрес белорусских тренеров. В частности, она говорила о "халатности тренеров".

Для собственной безопасности, Тимановская переночевала в гостинице аэропорта. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что она находится "в безопасности" и что МОК обратился к Национальному олимпийскому комитету Беларуси (НОК) с просьбой предоставить подробный письменный отчет по этому вопросу.

Спортсменка разместила видео-ролик в Telegram, в котором она рассказала, что руководство белорусской команды оказывало на нее давление и принуждало покинуть Японию в преддверии выступления, с чем она была не согласна.

"I ask the International Olympic Committee for help, they put pressure on me and they try to take me out of the country without my consent."

Kryscina Tsimanouskaya is helping for help. Please someone give her political asylum!! https://t.co/aV0KTHYJ0M — Olga Lautman (@OlgaNYC1211) August 1, 2021

Спортсменка обратилась за помощью к японской полиции в аэропорту и не вылетела указанным ей рейсом. Она заявила: "Я не вернусь в Беларусь".

Тимановская должна была участвовать в забеге на 200 метров в понедельник и в эстафете 4x400 в четверг. Она рассказала, что ее включили в список участников эстафеты 4х400 уже после прибытия в Токио, но она не тренировалась для участия в этом виде соревнований.

Представители белорусской команды настаивают на том, что Тимановская была исключена из команды из-за ее "эмоционального и психологического состояния". На что спортсменка отреагировала своим заявлением в социальных сетях, заявив: "Это ложь".

На сайте "BBC" подтверждается информация о том, что Тимановскую привезли в аэропорт насильно и принуждали сесть на борт самолета, который должен был вернуть ее в Беларусь.

Сейчас, находясь в безопасности, Тимановская рассматривает возможность получения убежища в Европе, поскольку Польша и Чехия уже предложили ей свою помощь.

Ряд организаций уже подключились к разрешению возникшей ситуации, в том числе агентство ООН по делам беженцев.

Сообщается, что МОК и власти Японии также будут проводить дальнейшие консультации по данной ситуации.

Выступая в воскресенье на "BBC", Анатолий Котау из Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF) сказал: "Она боится репрессий в отношении своей семьи в Беларуси - это ее главная забота сейчас".

Фонд "BSSF" был создан в августе 2020 года для поддержки спортсменов, пострадавших во время демонстраций против Лукашенко. Некоторые из участников протестов были спортсменами национального уровня, но их лишили финансирования, исключили из национальных сборных и задержали за участие в демонстрациях. Эти действия выполнялись по указанию президента Олимпийского комитета Беларуси, Виктора Лукашенко, сына Александра Лукашенко.

Как сообщается на сайте интернет-издания "NBCNews", Польское правительство первым предложило Тимановской убежище.

"Ей предложили гуманитарную визу, и она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если она того пожелает", - сказал в Twitter заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач.

Чехия также предложила принять Тимановскую, а в "BSSF" заявили, что она может искать убежища в Германии или Австрии.

"Некоторые из наших девушек не прилетели сюда, чтобы участвовать в эстафете 4х400 метров, потому что не прошли допинг-контроль", - сказала Тимановская в аэропорту. "И тренер добавил меня в эстафету без моего ведома. Я рассказала об этом публично. Тогда главный тренер подошел ко мне и сказал, что был приказ сверху удалить меня из команды".

Интернет-издание "Euronews" пишет на своем сайте о том, что группа активистов, поддерживающих 24-летнюю спортсменку, заявила, что ее жизнь в Беларуси будет в опасности, и ей следует искать убежища, например, в посольстве Австрии в Токио.

Ранее "Телеграф" писал о результатах 10-го дня Олимпийских игр в тяжелой атлетике.