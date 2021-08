Скандал вокруг попытки КГБ Беларуси вывезти спортсменку Тимановскую из Японии: как отреагировали западные СМИ

Участница Олимпийских игр из Беларуси Кристина Тимановская, обратилась к японским властям с просьбой предоставить ее защиту. Ее вопросом также занялось агентство ООН по делам беженцев. Об этом 2 августа сообщил журналистам представитель Международного олимпийского комитета.

Известное интернет-издание "Axios" пишет, что правительства Польши и Чехии уже предложили помощь 24-летней спортсменке, которая отказалась подчиниться указаниям руководства национальной сборной и сесть в самолет, который должен был вернуть ее домой, в Беларусь. Такое решение представителей белорусской олимпийской сборной последовало после ее критики в адрес белорусских тренеров. В частности, она говорила о "халатности тренеров".

Для собственной безопасности, Тимановская переночевала в гостинице аэропорта. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что она находится "в безопасности" и что МОК обратился к Национальному олимпийскому комитету Беларуси (НОК) с просьбой предоставить подробный письменный отчет по этому вопросу.

Спортсменка разместила видео-ролик в Telegram, в котором она рассказала, что руководство белорусской команды оказывало на нее давление и принуждало покинуть Японию в преддверии выступления, с чем она была не согласна.

"I ask the International Olympic Committee for help, they put pressure on me and they try to take me out of the country without my consent."

Kryscina Tsimanouskaya is helping for help. Please someone give her political asylum!! https://t.co/aV0KTHYJ0M

— Olga Lautman (@OlgaNYC1211) August 1, 2021