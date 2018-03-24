Футбол. Аргентина уверенно разобралась со сборной Италии

Первый матч исполняющего обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо у руля команды вышел неудачным. Потеряв несколько отличных моментов по ходу встречи, когда ни Иммобиле, ни Инсинье не смогли переиграть голкипера соперников Кабальеро, голубая эскадра дважды пропустила во втором тайме. Причем, оба раза после своих же грубых ошибок. Не выручил команду после ударов Банеги и Лансини даже опытнейший Буффон.

Товарищеские матчи. Сборные.

Аргентина - Италия - 2:0

Голы: Банега, 75 (1:0); Лансини, 85 (2:0)

"сб. Аргентины": Кабальеро; Отаменди; Фасио; Тальяфико; Бустос (Меркадо, 89); Ло Сельсо (Павон, 77); Ди Мария (Банега, 64); Лансини; Билья; Паредес Л. (Перотти, 64); Игуаин

"сб. Италии": Буффон; Де Шильо; Ругани; Бонуччи; Верратти (Кристанте, 71); Кьеза Ф. (Дзаппакоста, 61); Флоренци (Кандрева, 61); Пароло (Пеллегрини, 61); Жоржиньо (Белотти, 85); Иммобиле (Кутроне, 74); Инсинье Л.