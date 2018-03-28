Наставник сборной Бразилии прокомментировал победу над Германией

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал минимальную победу над Германией (1:0) в товарищеском матче, состоявшемся в Берлине.

"Победа над Германией вызывает приятные чувства. Я бы даже сказал, гордость. Немцы действовали достаточно агрессивно, но мы им ни в чем не уступали.

Я знал, что СМИ будут вспоминать про 1:7 на чемпионате мира-2014… Это жизнь. Кто-то побеждает, а кто-то проигрывает.

Выбор игроков на ЧМ-2018? Это сложно, но здорово, что у меня есть из кого выбирать. Разумеется, отберем лучших. Мы продолжим смотреть за каждым футболистом", - сказал Тите.