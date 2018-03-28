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Наставник сборной Бразилии прокомментировал победу над Германией

Тите
23:25 Ср, 28 Март 2018 Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Наставник национальной сборной Бразилии доволен победой над сборной Германии.

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал минимальную победу над Германией (1:0) в товарищеском матче, состоявшемся в Берлине.

"Победа над Германией вызывает приятные чувства. Я бы даже сказал, гордость. Немцы действовали достаточно агрессивно, но мы им ни в чем не уступали.

Я знал, что СМИ будут вспоминать про 1:7 на чемпионате мира-2014… Это жизнь. Кто-то побеждает, а кто-то проигрывает.

Выбор игроков на ЧМ-2018? Это сложно, но здорово, что у меня есть из кого выбирать. Разумеется, отберем лучших. Мы продолжим смотреть за каждым футболистом", - сказал Тите.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Бразилии, Сборная Германии, Тите, Футбол.
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