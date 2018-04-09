"Шахтер" начал подготовку к поединку УПЛ против "Динамо"

Вечером 9 апреля «горняки» провели тренировку на газоне УТК имени Банникова. Сессия практически полностью была построена на упражнениях тактического плана. В завершение футболисты сыграли двусторонку на половине поля.

В общую группу вернулся Богдан Бутко. Тарас Степаненко, получивший травму в поединке с «Зарей», по-прежнему занимается индивидуально.

Напомним, матч "Шахтёр" - "Динамо" состоится на ОСК "Металлист" 14 апреля.