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"Шахтер" начал подготовку к поединку УПЛ против "Динамо"

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ФК Шахтер
22:55 Сегодня Телеграф
terrikon.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: "Шахтер" начал подготовку к центральному матчу 27-го тура УПЛ с киевским "Динамо".

Вечером 9 апреля «горняки» провели тренировку на газоне УТК имени Банникова. Сессия практически полностью была построена на упражнениях тактического плана. В завершение футболисты сыграли двусторонку на половине поля.

В общую группу вернулся Богдан Бутко. Тарас Степаненко, получивший травму в поединке с «Зарей», по-прежнему занимается индивидуально.

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Напомним, матч "Шахтёр" - "Динамо" состоится на ОСК "Металлист" 14 апреля.

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Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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