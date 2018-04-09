"Шахтер" начал подготовку к поединку УПЛ против "Динамо"
Новости спорта: "Шахтер" начал подготовку к центральному матчу 27-го тура УПЛ с киевским "Динамо".
Вечером 9 апреля «горняки» провели тренировку на газоне УТК имени Банникова. Сессия практически полностью была построена на упражнениях тактического плана. В завершение футболисты сыграли двусторонку на половине поля.
В общую группу вернулся Богдан Бутко. Тарас Степаненко, получивший травму в поединке с «Зарей», по-прежнему занимается индивидуально.
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Напомним, матч "Шахтёр" - "Динамо" состоится на ОСК "Металлист" 14 апреля.