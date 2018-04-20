Футбол. Где и когда смотреть матчи 28-го тура чемпионата Украины

Одесский "Черноморец" в субботу, 21 апреля, в 14.00 будет принимать "Александрию" (игру покажет телеканал "Униан"), а каменская "Сталь" в параллельном матче на столичной "Оболонь Арене" сойдется с кропивницкой "Зиркой" ("Футбол 2").

Первый игровой день тура продолжит противостояние на ОСК "Металлист" в Харькове между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой" (17.00, "Футбол 2").

В воскресенье, 22 апреля, встретятся луганская "Заря" и ФК "Мариуполь" (14.00, "2+2"), донецкий "Олимпик" и львовские "Карпаты" (14.00, "Футбол 1"), ривненский "Верес" и киевское "Динамо" (17.00, "Канал 24").

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 63 очка, "Динамо" - 60, "Ворскла" - 44, "Заря" - 37, "Мариуполь" - 36, "Верес" - 33;

вторая шестерка - "Олимпик" - 33, "Александрия" - 30, "Карпаты" - 29, "Зирка" - 26, "Сталь" - 22, "Черноморец" - 22.

Напомним, на втором этапе чемпионата первые шесть команд ведут борьбу за медали и места в еврокубках, а вторая шестерка клубов - за сохранение прописки в Премьер-лиге.