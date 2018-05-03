Миланский топ-клуб планирует строительство нового стадиона

Руководство Милана намерено построить новый стадион для команды, информирует Calciomercato.com.

В городе уже представлены несколько мест, где может быть возведена новая арена. Препятствием для строительства может стать сложное финансовое положение клуба и долги его китайского президента Ли Йоханга. Россонери надеются на привлечение инвесторов, которые потенциально могут получить прибыть от проекта.

Напомним, в данный момент Милан играет на стадионе Джузеппе Миацца (Сан Сиро).