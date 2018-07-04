Названы главные кандидаты на пост наставника сборной Испании
Новости спорта: Наставник Бельгии и легенда Барселоны главные претенденты на пост главного тренера сборной Испании.
Федерация футбола Испании продолжает поиск нового главного тренера национальной команды, выступавшей на ЧМ под руководством Фернандо Йерро.
Очередным претендентом стал бывший полузащитник «Барселоны», а ныне игрок «Аль-Садда» Хави. 38-летний футболист уже получил тренерскую лицензию и с января 2019 года возглавит катарский клуб.
Кроме того, в шорт-лист федерации вошел главный тренер сборной Бельгии испанец Роберто Мартинес.
Ранее сообщалось, что фаворитом считается Кике Санчес Флорес. Другие кандидаты – Луис Энрике, Мичел, Пако Хемес и Кике Сетьен.