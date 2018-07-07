Игроков Швеции через аварийный выход эвакуировали из отеля
Новости спорта: Сборную Швеции эвакуировали из самарского отеля из-за угрозы пожара.
Футболисты сборной Швеции были эвакуированы из своего отеля в Самаре из-за угрозы возникновения пожара.
По информации Daily Mail, в 8:00 утра по местному времени в отеле, где проживает сборная Швеции сработала пожарная сигнализация. Шведы были вынуждены покинуть свои гостиничные номера и выйти на улицу через аварийный выход.
Однако возгорания так и не произошло, и вскоре сборная Швеции вернулась в здание отеля.
Напомним, сегодня сборная Швеции сыграет свой четвертьфинальный матч против Англии. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.