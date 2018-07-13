Марадона выступил в защиту Месси

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона высказал мнение, что сборная Аргентины, которая вылетела в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, не смогла добиться более высоких результатов не из-за игры нападающего Лионеля Месси.

"Нельзя все проблемы возлагать на плечи Месси. Он должен забивать голы, делать передачи, отбирать мячи, но ведь такого не бывает. Нам нужно делать настоящую команду. Проблема в качестве игры всей команды, а не в Месси", — цитирует A Bola Марадону.

Аргентинцы в 1/8 финала ЧМ-2018 уступили сборной Франции со счётом 3:4.