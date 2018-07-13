Марадона выступил в защиту Месси
Новости спорта: Скандальный Диего Марадона заступился за Лионеля Месси, заявив, что нельзя всю вину возлагать на игрока "Барселоны".
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона высказал мнение, что сборная Аргентины, которая вылетела в 1/8 финала чемпионата мира — 2018, не смогла добиться более высоких результатов не из-за игры нападающего Лионеля Месси.
"Нельзя все проблемы возлагать на плечи Месси. Он должен забивать голы, делать передачи, отбирать мячи, но ведь такого не бывает. Нам нужно делать настоящую команду. Проблема в качестве игры всей команды, а не в Месси", — цитирует A Bola Марадону.
Аргентинцы в 1/8 финала ЧМ-2018 уступили сборной Франции со счётом 3:4.