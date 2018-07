Во время финала ЧМ-2018 на поле выбежали участницы Pussy Riot (Видео)

Четыре девушки выбежали на газон в форме правоохранительных органов на 53-й минуте матча финального поединка ЧМ-2018. Нарушителей быстро поймали стюарды и вывели за пределы поля.

Как оказалось, на поле выбежали участницы "Pussy Riot". Об этом сообщается в официальной группе организации в сети Facebook. Эту акцию назвали "Милиционер вступает в игру".

The fans go down to the pitch to take a picture with the ref

