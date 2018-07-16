Роналду в "Ювентусе": встреча с партнерами, медосмотр и первая пресс-конференция
Новости спорта: Португалец Криштиану Роналду дал первое интервью в качестве игрока туринского "Ювентуса".
Новоиспеченная звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медосмотра и презентации в новой команде.
Криштиану очень тепло встретили фанаты, он раздал немного автографов и поблагодарил всех болельщиков, которые пришли его встретить.
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L'esclusivo dietro le quinte dell'incontro di @Cristiano con i suoi nuovi tifosi al #JMedical!
Come vi sentite?
Segui il #CR7DAY live https://t.co/xXOtaelxuU#CR7JUVE pic.twitter.com/R42yljbbbV
— JuventusFC (@juventusfc) 16 июля 2018 г.
После этого португалец отправился на медосмотр.
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После прохождения медосмотра звездный форвард поспешил встретиться со своими новыми партнерами по команде.
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После всех этих процедур состоялась официальная пресс-конференция с участием Роналду, который дал свое первые комментарии в качестве футболиста "Ювентуса".
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Португальский форвард Криштиану Роналду, перешедший из "Реала" в "Ювентус", рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов с новым клубом. Также капитан сборной Португалии признался, что после победы в Лиге чемпионов в минувшем сезоне еще не знал, где продолжит карьеру.
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"Выигрыш Лиги чемпионов – заветная цель любого клуба. Мы будем биться за выигрыш Лиги чемпионов, скудетто и другие трофеи. Понимаю, что конкуренция будет большой, но нам надо сохранять хладнокровие и настрой, ведь выиграть Лигу чемпионов нелегко. Надеюсь, я смогу в этом помочь. "Ювентус" находился всего в шаге от победы, но этого шага не хватило. Даже если ты попадаешь в финал, это ещё не значит, что ты победишь. Надеюсь, я принесу удачу команде.
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E con questa splendida si chiude la prima conferenza stampa di @Cristiano da giocatore della Juventus! #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/48D13aoBf4
— JuventusFC (@juventusfc) 16 июля 2018 г.
Когда давал интервью после победы в финале Лиги чемпионов, я еще не знал, что перейду в "Ювентус". Хочу поблагодарить президента клуба и руководство. Они думали обо мне, поверили в меня. Сейчас я нахожусь в хорошем состоянии, физическом, эмоциональном и психологическом. Я горд находиться здесь", — цитирует Роналду Football Italia.