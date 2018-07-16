Роналду в "Ювентусе": встреча с партнерами, медосмотр и первая пресс-конференция

Новоиспеченная звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медосмотра и презентации в новой команде.

Криштиану очень тепло встретили фанаты, он раздал немного автографов и поблагодарил всех болельщиков, которые пришли его встретить.

После этого португалец отправился на медосмотр.

После прохождения медосмотра звездный форвард поспешил встретиться со своими новыми партнерами по команде.

Публикация от 433 | Football (Soccer) (@433) 16 Июл 2018 в 8:33 PDT

После всех этих процедур состоялась официальная пресс-конференция с участием Роналду, который дал свое первые комментарии в качестве футболиста "Ювентуса".

Португальский форвард Криштиану Роналду, перешедший из "Реала" в "Ювентус", рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов с новым клубом. Также капитан сборной Португалии признался, что после победы в Лиге чемпионов в минувшем сезоне еще не знал, где продолжит карьеру.

"Выигрыш Лиги чемпионов – заветная цель любого клуба. Мы будем биться за выигрыш Лиги чемпионов, скудетто и другие трофеи. Понимаю, что конкуренция будет большой, но нам надо сохранять хладнокровие и настрой, ведь выиграть Лигу чемпионов нелегко. Надеюсь, я смогу в этом помочь. "Ювентус" находился всего в шаге от победы, но этого шага не хватило. Даже если ты попадаешь в финал, это ещё не значит, что ты победишь. Надеюсь, я принесу удачу команде.

Когда давал интервью после победы в финале Лиги чемпионов, я еще не знал, что перейду в "Ювентус". Хочу поблагодарить президента клуба и руководство. Они думали обо мне, поверили в меня. Сейчас я нахожусь в хорошем состоянии, физическом, эмоциональном и психологическом. Я горд находиться здесь", — цитирует Роналду Football Italia.