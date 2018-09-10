Леоненко приветствует решение Шевченко заменить лидеров
Новости спорта: Бывший футболист Динамо, а ныне "эксперт" Виктор Леоненко прокомментировал два победных поединка сборной Украины.
Виктор Леоненко прокомментировал игру сборной Украины в матчах Лиги Наций против Чехии и Словакии:
"Не согласен с теми, кто говорит, что чехи слабые. Сборная Украины в этом не виновата. Мне понравилось, что Шевченко не стесняется менять незаменимых - Коноплянку и Ярмоленко.
Отмечу, что Андрей Ярмоленко мне больше нравился, когда он играл за "Динамо". За рубежом у него пока не получается. Хотя непонятно также, почему он в запасе "Вест Хэма".