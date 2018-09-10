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Леоненко приветствует решение Шевченко заменить лидеров

Виктор Леоненко
12:48 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Бывший футболист Динамо, а ныне "эксперт" Виктор Леоненко прокомментировал два победных поединка сборной Украины.

Виктор Леоненко прокомментировал игру сборной Украины в матчах Лиги Наций против Чехии и Словакии:

"Не согласен с теми, кто говорит, что чехи слабые. Сборная Украины в этом не виновата. Мне понравилось, что Шевченко не стесняется менять незаменимых - Коноплянку и Ярмоленко.

Отмечу, что Андрей Ярмоленко мне больше нравился, когда он играл за "Динамо". За рубежом у него пока не получается. Хотя непонятно также, почему он в запасе "Вест Хэма".

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Виктор Леоненко, Лига Наций, Сборная Украины.
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