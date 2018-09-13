Терри объяснил, почему не перешел в московский Спартак

Экс-капитан лондонского «Челси» Джон Терри не перейдет в московский «Спартак», о чем сам футболист сообщил на своей странице в Instagram.

«После серьезных раздумий, я принял решение отказать «Спартаку». Хочу поблагодарить клуб и пожелать ему и его фанатам хорошего завершения сезона.

Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен их профессионализмом. Но после обсуждения этого варианта с семьей мы пришли к выводу, что это будет неправильным решением для нас на данный момент».