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Терри объяснил, почему не перешел в московский Спартак

Джон Терри
10:42 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Джон Терри не перейдет в московский Спартак из-за совета жены.

Экс-капитан лондонского «Челси» Джон Терри не перейдет в московский «Спартак», о чем сам футболист сообщил на своей странице в Instagram.

«После серьезных раздумий, я принял решение отказать «Спартаку». Хочу поблагодарить клуб и пожелать ему и его фанатам хорошего завершения сезона.

Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен их профессионализмом. Но после обсуждения этого варианта с семьей мы пришли к выводу, что это будет неправильным решением для нас на данный момент».

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Новости спорта, Джон Терри, Новости футбола, ФК Спартак, ФК Челси, Футбол.
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