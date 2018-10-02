Лэмпард о провалах МЮ и Моуриньо: Он взрослый парень

Бывший футболист "Челси", а ныне тренер "Дерби Каунти", Фрэнк Лэмпард заявил, что поддерживает тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

"Все знают мое отношение к Жозе Моуриньо как к тренеру. Это сложный момент, который переживают все тренеры. Однажды его переживу и я.

Я слушал все интервью Моуриньо в последнее время. Он взрослый парень и сосредоточится на работе. Конечно, я ему сочувствую. Они не побеждают, а хотят, ведь речь о "Манчестер Юнайтед", - сказал Лэмпард.