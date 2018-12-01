Лидер Карпат Швед может перебраться в Бельгию

Новости спорта: Пополнение украинской футбольной диаспоры в Бельгии.

Нападающим Карпат Марьяном Шведом заинтересовались в бельгийском чемпионате.

По информации комментатора ТК Футбол Виктора Вацко, на выездном матче львовян против Арсенала присутствует скаут одного из тамошних клубов.

Если бельгийцы замахнутся на форварда сборной Украины, их конкурентом может стать киевское Динамо, об интересе которого к Шведу стало известно ранее.

Марьян становился лучшим игроком украинской Премьер-лиги в сентябре и ноябре. Форвард признавал, что клаусула, прописанная в его договоре со львовским клубом, составляет 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист в 16 матчах чемпионата и Кубка Украины забил 8 мячей.