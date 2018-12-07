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Агроном рассказал о готовности НСК Олимпийского к матчам Шахтера и Динамо

Агроном рассказал о готовности НСК Олимпийского к матчам Шахтера и Динамо
11:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Главный агроном НСК Олимпийский убежден, что поле на стадионе готово к нагрузкам в условиях зимы.

Накануне стало известно, что донецкий Шахтер должен будет провести последний матч в групповом этапе Лиги чемпионов против Лиона в Киеве на НСК Олимпийский. Поединок состоится в среду, 12 декабря, а уже на следующий день Динамо в рамках 6-го тура Лиги Европы на том же НСК примет чешский Яблонец, что станет серьезной нагрузкой для поля главного стадиона страны.

Ранее стало известно, что донецкий Шахтер привезет в Киев своих агрономов, которые помогут подготовить травяное покрытие к таким нагрузкам, а главный агроном НСК Олимпийский Максим Стельмах прокомментировал сложившеюся ситуацию.

"Как для начала декабря и аномально холодного ноября, поле в довольно хорошем состоянии. Мы его готовили к проведению зимних матчей, поэтому несмотря на то, что последние поединки проводились в условиях низкого температурного режима - до -15 градусов, а также того, что нам приходилось очищать поле от снега, оно остается готовым к проведению матчей.

В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев

Нужно отметить, что визуальный вид поля сейчас несколько хуже, чем функциональный. Нужно дать газона возможность восстановиться. Этот процесс медленный, однако паниковать точно не стоит", - заявил Стельмах.

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Лига Европы, НСК Олимпийский, ФК Динамо К, Шахтер, Лига Чемпионов.
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