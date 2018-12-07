Вслед за Шевчуком дисквалифицирован помощник Фонсеки

Новости спорта: КДК ФФУ принял решение отстранить помощника главного тренера Шахтера за события в матче против Олимпика.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека сегодня в матче против Мариуполя не сможет рассчитывать на своего помощника Педру Морейра, который решением КДК ФФУ был отстранен на один матч.

КДК ФФУ принял такое решение после пересмотра эпизода в конце матча 17-го тура УПЛ между Шахтером и Олимпиком, в котором случилась словесная перепалка Вячеслава Шевчука и Педру Морейры. Отмечается, что помощник получил 2 матча дисквалификации.

Накануне Вячеслава Шевчука отстранили на один матч за тот эпизод и он пропустит поединок с Десной. Его помощник Руслан Ротань, который в интервью рассказал, почему завершил карьеру игрока, будет управлять командой с бровки поля.