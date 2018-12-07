Скачать
Пятница, 07.12.2018
Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Идеальное тело: все обладатели &quot;Мистер Олимпия&quot; от Шварценнегера до Родена
Идеальное тело: все обладатели "Мистер Олимпия" от Шварценнегера до Родена
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке
Джима выиграла индивидуальную гонку в Поклюке

Вслед за Шевчуком дисквалифицирован помощник Фонсеки

Вслед за Шевчуком дисквалифицирован помощник Фонсеки
12:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта: КДК ФФУ принял решение отстранить помощника главного тренера Шахтера за события в матче против Олимпика.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека сегодня в матче против Мариуполя не сможет рассчитывать на своего помощника Педру Морейра, который решением КДК ФФУ был отстранен на один матч.

КДК ФФУ принял такое решение после пересмотра эпизода в конце матча 17-го тура УПЛ между Шахтером и Олимпиком, в котором случилась словесная перепалка Вячеслава Шевчука и Педру Морейры. Отмечается, что помощник получил 2 матча дисквалификации.

Мариуполь - Шахтер: где смотреть матч 7 декабря

Накануне Вячеслава Шевчука отстранили на один матч за тот эпизод и он пропустит поединок с Десной. Его помощник Руслан Ротань, который в интервью рассказал, почему завершил карьеру игрока, будет управлять командой с бровки поля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шахтер, ФФУ, КДК ФФУ, Олимпик, Паулу Фонсека, Педру Морейра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
02 Педраса назвал сильные стороны Ломаченко
03 Ротань признался, почему завершил карьеру после Динамо
04 Победа за 0,5 секунды до конца матча Черкасские Мавпы - Днепр
05 Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь