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Динамо хочет купить румына из Лестера

Динамо хочет купить румына из Лестера
12:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Киевляне интересуются молодым игроком Лестера, который перестал играть в составе "лисов".

Киевское Динамо уже активно готовится к открытию зимнего трансферного окна для усиления ключевых позиций. Согласно сообщению издания FootBoom, Динамо заинтересовалось защитником Лестера Александром Паскану.

20-летним румыном интересуется и московский Локомотив в связи с тем, что Александр перестал выступать за молодежную команду "лисов" и хочет сменить клуб. Молодой игрок недавно получил вызов в сборную Румынии на матчи Лиги Наций, но он лишь с лавки запасных наблюдал за игрой своих партнеров против Литвы и Черногории.

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Александр Паскану в центре защиты и на фланге за молодежную команду Лестера провел 8 матчей, сумев даже забить гол.

Напомним, стала известна причина падения вертолета президента Лестера, который погиб вместе со всем экипажем.

Вчера стало известно, что киевское Динамо проявляет интерес к нападающему бельгийского Остенде Ришайро Живковичу.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Динамо К, УПЛ, Лестер, Трансферы Динамо, Александр Паскану.
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