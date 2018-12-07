Динамо хочет купить румына из Лестера

Киевское Динамо уже активно готовится к открытию зимнего трансферного окна для усиления ключевых позиций. Согласно сообщению издания FootBoom, Динамо заинтересовалось защитником Лестера Александром Паскану.
20-летним румыном интересуется и московский Локомотив в связи с тем, что Александр перестал выступать за молодежную команду "лисов" и хочет сменить клуб. Молодой игрок недавно получил вызов в сборную Румынии на матчи Лиги Наций, но он лишь с лавки запасных наблюдал за игрой своих партнеров против Литвы и Черногории.
Александр Паскану в центре защиты и на фланге за молодежную команду Лестера провел 8 матчей, сумев даже забить гол.
Напомним, стала известна причина падения вертолета президента Лестера, который погиб вместе со всем экипажем.
Вчера стало известно, что киевское Динамо проявляет интерес к нападающему бельгийского Остенде Ришайро Живковичу.