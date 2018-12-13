Динамо и Яблонец объявили стартовые составы на Лигу Европы

Новости спорта: Александр Хацкевич сделал несколько интересных изменений в стартовом составе Динамо против Яблонца.

«Динамо» и «Яблонец» традиционно за час до матча объявили составы на матч группового этапа Лиги Европы. Ранее сообщалось, на традиционном совещании по организационным вопросам в день матча 6-го тура группового раунда Лиги Европы «Динамо» - «Яблонец» был утверждено, в форме какого цвета проведут матч обе команды

Стоит отметить, что место в воротах «бело-синих» займет Георгий Бущан, хотя основным голкипером по ходу сезона был Денис Бойко.

Игра начнется в 20:00. Матч «Динамо» - «Яблонец» смотреть онлайн можно будет на нашем сайте.