Динамо и Яблонец объявили стартовые составы на Лигу Европы

«Динамо» и «Яблонец» традиционно за час до матча объявили составы на матч группового этапа Лиги Европы. Ранее сообщалось, на традиционном совещании по организационным вопросам в день матча 6-го тура группового раунда Лиги Европы «Динамо» - «Яблонец» был утверждено, в форме какого цвета проведут матч обе команды
Наш склад проти Яблонця!#FCDKLive #ДинамоЯблонець pic.twitter.com/KoRiXQFyp4
— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 13 декабря 2018 г.
V této sestavě dnes nastoupíme do posledního utkání v základní skupině Evropské ligy UEFA proti @DynamoKyiv! #vprvnilinii #uel pic.twitter.com/wwS3CQHU4r
— FK Jablonec (@FKJablonec) 13 декабря 2018 г.
Стоит отметить, что место в воротах «бело-синих» займет Георгий Бущан, хотя основным голкипером по ходу сезона был Денис Бойко.
Игра начнется в 20:00. Матч «Динамо» - «Яблонец» смотреть онлайн можно будет на нашем сайте.