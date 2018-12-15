Из-за экс-игрока Шахтера в Манчестер Юнайтед возник конфликт

Новости спорта: Бразильский полузащитник Фред перебрался в Манчестер Юнайтед из Шахтера летом за более чем 50 млн евро.

Несмотря на столь крупное приобретение, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо не жалует бразильского хавбека и предоставляет ему очень мало игрового времени.

Как сообщает UOL Esporte, многие лидеры МЮ считают отношение Моуриньо к Фреду несправедливым и полагают, что полузащитник может серьезно помочь команде и достоин выступать в основном составе. По информации издания, на этой почве у футболистов Юнайтед и Моуриньо возник конфликт.

В нынешнем сезоне Фред провел 8 матчей, забив один гол.