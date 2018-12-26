Матч Шахтера в Лиге Европы не будет перенесен из Харькова

Новости спорта: В связи с решением правительства об окончании военного положения донецкий Шахтер сыграет матч 1\16 Лиги Европы в Харькове.

Президент Украины Петр Порошенко объявил об окончании действия военного положения в 10 областях страны. Об этом глава страны заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду, 26 декабря, в Киеве.

В связи с этим донецкий Шахтер сможет провести матч 1\16 Лиги Европы против Айнтрахта на стадионе в Харькове.

Ранее, 12 декабря, матч Шахтер — Лион в 6-м туре Лиги чемпионов был перенесен в Киев в связи с решением УЕФА из-за военного положения, а до этого, 29 ноября, Ворскла была также вынуждена сыграть домашний матч против Арсенала на НСК Олимпийский.

Решение об окончании военного положения позволит донецкому Шахтеру 14 феврале сыграть первый матч в 1\16 Лиги Европы на ОСК Металлист в Харькове.

Напомним, что 26 ноября вечером депутаты утвердили введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 28 ноября.