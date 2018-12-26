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Середняк Ла Лиги уволил тренера

Середняк Ла Лиги уволил тренера
17:20 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Испанский клуб в разгар сезона решил уволить главного тренера Асьера Гаритано.

"Реал Сосьедад" решился на перемены. На официальном сайте клуб объявил об увольнении Асьера Гаритано с должности главного тренера. В коротком заявлении клуб высоко оценил вклад, профессионализм и преданность специалиста, а также пожелал ему дальнейших успехов.

Руководить командой временно будет Иманоль Альгуасиль, который уже имеет опыт исполняющего обязанности тренера первой команды "Реал Сосьедада". После 17-и туров баски идут на 15-й строчке турнирной таблицы, опережая зону вылета на четыре очка.

Добавим, что это уже шестая отставка главного тренера в текущем сезоне Ла Лиги.

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Ла Лига, "Реал Сосьедад", Асьер Гаритано.
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