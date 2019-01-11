Селезнев: Хочу поиграть в Примере

Новости спорта: Сегодня украинский форвард Евгений Селезнев ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции Малаги.

Главным посылом футболиста было желание выйти из Сегунды в Примеру.

"По чуть-чуть набираю форму. Мне понадобится немного времени и надеюсь, что помогу команде выйти в Примеру. Чего жду? Выход в Примеру, ничего иного смысла ждать нет. Лично я хочу поиграть в Примере. Не обещаю, что буду забивать в каждом матче, но обещаю, что буду выкладываться на 150% в каждой игре и тренировке".

"Денис Бойко (находился в Малаге в сезоне 2016/17 - прим. Sport.ua)? Да, он говорил, что здесь хорошее место для жизни, для выступлений".

"Что знаю о "Малаге"? Играли в Лиге чемпионов, ранее регулярно были в Примере. Я даже бывал ранее на этом стадионе", - сказал Селезнев.