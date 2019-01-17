Украинский защитник Карпат заменит Кравца в Луго

Новости спорта: Молодой защитник Карпат Орест Лебеденко может продолжить карьеру в Сегунде.

Ранее сообщалось, что игроком Карпат Орестом Лебеденко интересуется испанский клуб. Как стало известно Football.ua, 20-летний защитник должен заменить Василия Кравца в Луго.

Василий Кравец на прошлой неделе ушел на повышение в клуб Ла Лиги Леганес и уже успел дебютировать в матче против мадридского Реала. Лебеденко и Кравец — воспитанники львовского клуба и оба выступают на позиции левого защитника.

Карпаты с испанским Луго уже создали между собой хорошее сотрудничество, после трансфера Кравца в Испанию и теперь одного воспитанника "зелено-белых" может заменить другой на позиции левого защитника команды из Сегунды.

Лебеденко должен стать третьим украинским игроком во втором испанском дивизионе Испании вместе с Евгением Селезневым из Малаги и Романом Зозулей из Альбасете.