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Украинский защитник Карпат заменит Кравца в Луго

Украинский защитник Карпат заменит Кравца в Луго
14:48 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Молодой защитник Карпат Орест Лебеденко может продолжить карьеру в Сегунде.

Ранее сообщалось, что игроком Карпат Орестом Лебеденко интересуется испанский клуб. Как стало известно Football.ua, 20-летний защитник должен заменить Василия Кравца в Луго.

Василий Кравец на прошлой неделе ушел на повышение в клуб Ла Лиги Леганес и уже успел дебютировать в матче против мадридского Реала. Лебеденко и Кравец — воспитанники львовского клуба и оба выступают на позиции левого защитника.

Карпаты с испанским Луго уже создали между собой хорошее сотрудничество, после трансфера Кравца в Испанию и теперь одного воспитанника "зелено-белых" может заменить другой на позиции левого защитника команды из Сегунды.

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Лебеденко должен стать третьим украинским игроком во втором испанском дивизионе Испании вместе с Евгением Селезневым из Малаги и Романом Зозулей из Альбасете.

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ФК Карпаты, Футбол, Новости футбола, ФК Луго, Орест Лебеденко.
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