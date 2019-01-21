Леганес без Лунина и Кравца уступил Барселоне

Барселона на Камп Ноу в рамках 20-го тура Ла Лиги сумела обыграть Леганес и закрепить лидерство в турнирной таблице.
В запасе гостей на скамейке запасных присутствовали украинский вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец, однако на поле они не вышли.
После получаса игры счет в матче открыл Усман Дембеле, который после паса Альбы пробил точно в угол — мяч от штанги влетел в сетку ворот Куэльяра.
Во втором тайме Леганесу удалось счет сравнять после быстрой атаки, которая завершилась пасом справа Эн-Несири и точным ударом Брэйтуэйта.
Снова вывел хозяев вперед Луис Суарес, который на 71-й минуте матча добил мяч в ворота после сэйва Куэльяра — кипер отразил выстрел Месси в дальний угол, но с ударом уругвайца не справился.
Финальную точку в поединке уже в компенсированное время поставил вышедший на замену Лионель Месси. Аргентинец пробил в верхний угол из пределов штрафной.
Барселона укрепила лидерство Ла Лиги, заработав 46-е очко после после 20 встреч. Каталонцы опережают идущий вторым Атлетико на 5 очков.