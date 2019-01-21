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Хачериди намерен продолжить карьеру в Бундеслиге

Хачериди намерен продолжить карьеру в Бундеслиге
12:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Экс-лидер обороны Динамо Евгений Хачериди близок к уходу из ПАОКа.

Центральный защитник ПАОКа Евгений Хачериди отклонил предложение от неназванного клуба из Казахстана, сообщает FootballHub‏.

По информации источника, приоритетным вариантом для 31-летнего футболиста является продолжение карьеры в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что греческий клуб уже выставил украинца на трансфер и занялся активными поисками покупателя.

В декабря в СМИ появилась информация о возможном возвращении центрбека в Динамо или переходе в Шахтер, однако сам он заявил о нежелании возвращаться в Украину.

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Также защитник отказался переходить в азербайджанский Карабах, который был готов удовлетворить все его финансовые запросы.

Хачериди перебрался в Грецию в конце мая, но с тех пор сыграл лишь 10 матчей во всех турнирах, при этом в греческой Суперлиге выходил на поле 3 раза.

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Евгений Хачериди, Футбол, ФК ПАОК, Новости футбола.
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