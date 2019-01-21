Хачериди намерен продолжить карьеру в Бундеслиге

Центральный защитник ПАОКа Евгений Хачериди отклонил предложение от неназванного клуба из Казахстана, сообщает FootballHub.
По информации источника, приоритетным вариантом для 31-летнего футболиста является продолжение карьеры в Бундеслиге.
Ранее сообщалось, что греческий клуб уже выставил украинца на трансфер и занялся активными поисками покупателя.
В декабря в СМИ появилась информация о возможном возвращении центрбека в Динамо или переходе в Шахтер, однако сам он заявил о нежелании возвращаться в Украину.
BREAKING— FootballHub (@FootballHub_Ua) 21 января 2019 г.
За нашою інформацією, Євген Хачеріді мав пропозицію із Казахстану, однак захисник ПАОКа її відхилив.
Пріоритетом для українця є Бундесліга pic.twitter.com/0w8JUXA4Eh
Также защитник отказался переходить в азербайджанский Карабах, который был готов удовлетворить все его финансовые запросы.
Хачериди перебрался в Грецию в конце мая, но с тех пор сыграл лишь 10 матчей во всех турнирах, при этом в греческой Суперлиге выходил на поле 3 раза.