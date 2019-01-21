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Арсенал хочет купить игрока Баварии, который принадлежит Реалу

Арсенал хочет купить игрока Баварии, который принадлежит Реалу
20:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Арсенал» хочет арендовать Хамеса у «Реала».

Лондонский «Арсенал» интересуется колумбийским полузащитником мадридского «Реала» Хамесом Родригесом, сообщает Independent.

По данным источника, английский клуб хочет арендовать футболиста следующим летом. Хамес намерен летом вернуться в «Реал», чтобы побороться за место в основном составе. Впрочем, «Королевский клуб» собирается продать игрока.

В данный момент Хамес выступает за «Баварию» на правах аренды, и немецкий клуб имеет право выкупить его трансфер за € 42 млн. Впрочем, немцы не планируют использовать эту опцию.

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«Бавария» арендовала 27-летнего Родригеса летом 2017 года за € 13 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах чемпионата Германии, в которых забил три мяча. Контракт игрока с «Реалом» действует до лета 2021 года.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Бавария, Хамес Родригес, ФК Реал Мадрид.
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